Retiros são opção para quem quer curtir o período de Carnaval sem festas

Enquanto muitos se preparam para curtir a folia no Carnaval, que este ano será no período de 22 a 25 de fevereiro, centenas, talvez milhares, de jovens de Conceição do Araguaia se organizam para passar o feriado prolongado em um ambiente familiar, aconchegante e de renovo espiritual. Comunidades, igrejas e pastorais, sejam católicas ou evangélicas, pensam em cada detalhe para deixar o momento ainda mais especial para os seus membros e convidados.

Ganhando cada vez mais adesão, os retiros das igrejas têm uma grande participação dos membros, que encontram lá uma programação variada e voltada para toda a família, incluindo atividades esportivas e recreativas, músicas, louvores, peças teatrais, aconselhamentos, adoração, orações e estudos bíblicos. Os encontros e retiros religiosos, que este ano serão de 22 a 25 desse mês, se tornaram uma tradição que se renova a cada ano.

“O retiro é maravilhoso. É uma benção. Renova e fortalece nossa fé. Além disso, é sempre muito maravilhoso desfrutar da comunhão entre os irmãos em Cristo. Cada ano é especial”, disse Lucas Gois, líder de jovens de uma igreja evangélica da cidade. Ele disse que cada retiro tem um tema que norteia os quatro dias de programação – este ano o tema será: “Ide e pregai (Marcos 16:15)”. Delmiro Silva