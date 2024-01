Em conceição do Araguaia, homem é preso por embriaguez ao volante

Conceição do Araguaia/PA – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, efetuou a prisão em flagrante de um homem por dirigir sob efeito de álcool. O caso foi registrado ontem, domingo (28/1).

Segundo a PC, o suspeito quase colidiu com a viatura da equipe policial, momento em que foi abordado e preso em flagrante.

Os agentes o conduziram até a unidade policial para dar cumprimento às medidas cabíveis, onde segue à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)