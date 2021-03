Acidente com vítima fatal na PA-287 saída de Redenção

Na manhã desta quarta-feira (24/03) ocorreu um grave acidente na PA-287 saída de Redenção no sentido de Conceição do Araguaia envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete da marca Triton que realizava obras no local.

O piloto da motocicleta identificado como Euzebio Souto da Silva Neto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito segundo informações apuradas.

O trecho, que foi recentemente pavimentado e duplicado, já protagonizou diversos acidentes em um curto espaço de tempo devido as condições com a qual as obras foram realizadas, o inconformismo da população segue sem resposta. (da redação An-10)