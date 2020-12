REDENÇÃO: Três suspeitos são presos no caso do desaparecimento de Cícero Rodrigues

A Polícia Civil de Redenção – PA efetuou na manhã desta sexta-feira (04) prisão provisória de três suspeitos no inquérito que investiga o desaparecimento de Cícero Rodrigues, 42 anos, presidente da associação de epiléticos de Redenção, visto pela última vez em 20 de outubro deste ano.

Os suspeitos são o Policial Militar Thiago, o ex-vereador Lázaro Marinho e o advogado Marcelo Borges. A prisões foram decretadas por ordem do Juiz de Direito Dr. Haroldo Silva, após pedido do Promotor de Justiça Dr. Leonardo Caldas que apura o caso junto ao MP.

Informações dão conta que câmeras de segurança mostram Cícero Rodrigues entrando no carro do policial Thiago e saindo no sentido de Casa de Tábua, tendo sido essa a última vez que Cícero foi visto. As câmeras seriam instaladas próximas ao escritório do advogado Marcelo.

A polícia cumpriu seis mandados de buscas e apreensão. Um dos alvos foi o prédio do Dysey Kaiapó em Redenção, local em que Lázaro Marinho é coordenador, onde foram apreendidos computadores.

O inquérito corre em segredo de justiça.

Nossa redação está trabalhando para trazer maiores informações. (Da redação)