Lula cumpre agenda no Pará para inaugurar obras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá dois compromissos estratégicos no Pará no início de outubro. No dia 2, ele vai ao Marajó para inaugurar creches e escolas de Educação Infantil com agenda voltada a ampliar o acesso à Educação Básica em uma das regiões mais vulneráveis do estado.

No dia 3, Lula desembarca em Belém para acompanhar de perto o andamento das obras preparatórias para a COP30, evento internacional sobre mudanças climáticas que a capital paraense sediará em 2025.

A expectativa é de que a visita presidencial não se limite a uma vistoria simbólica. Nos últimos meses, o presidente firmou o anúncio, mas é possível que o governo do Pará esteja trabalhando para que parte das intervenções já seja entregue enquanto ele estiver aqui, em um gesto que reforça a imagem de compromisso com a agenda climática.

Além do aspecto prático da infraestrutura necessária para sediar as discussões da Conferência do Clima, há também a necessidade de alinhar escolhas de gestão e obras públicas às lideranças indígenas, quilombolas e movimentos sociais do mundo inteiro. (A Notícia Portal com informações de Carol Menezes do DOL/ Fotos: de Ricardo Stuckert PR e de Marco Santos da Agência Pará)