Estado entrega Fórum e viaturas à Polícia Militar no município de São Félix do Xingu

A manhã desta quarta-feira, 7, foi de mais investimentos na Segurança Pública do Pará, pelo Governo do Estado que esteve no município de São Félix do Xingu, onde entregou 35 novas viaturas à Polícia Militar para atender a localidade e outros municípios da região sul paraense. A cidade de São Félix do Xingu agora conta também com um Fórum, graças ao convênio entre Estado e Tribunal de Justiça.

“É uma satisfação imensa poder assistir este importante avanço na estruturação do poder judiciário paraense em São Félix do Xingu, e aqui, festejar a parceria e a harmonia das relações institucionais do Poder Executivo com o Poder Judiciário. O município necessitava de uma estrutura para o exercício pleno do Poder Judiciário. Condições a quem aqui trabalha, condições a quem milita nos sistemas judiciários, mais acima de tudo, condições para o usuário, para cada cidadão”, destacou o governador Helder Barbalho.

Ainda em agenda no município, o chefe do Executivo Estadual reforçou a importância da parceria, que permitiu a construção do prédio para sediar as instalações do Poder Judiciário.

“O repasse de recursos nos permitiu estar aqui efetivamente virando a página e construindo uma nova história ao Poder Judiciário em São Félix do Xingu. Esta cidade que tem dimensões territoriais desafiadoras, que está entre as maiores cidades do mundo e que tem tamanho territorial maior do que estados brasileiros e maior até do que países. O que nos ambiciona cada vez mais a chegar aonde o cidadão está”, enfatizou o governador.

A presidente do Judiciário paraense, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, destacou que o trabalho conjunto foi fundamental para a entrega do espaço.

“Às vezes, um Fórum para ser erguido, inaugurado, passa muitos anos por essa burocracia do serviço público. Essas iniciativas têm contribuído para que Judiciário e Executivo fiquem mais próximos, em prol de todos os paraenses. Esta casa vai dar mais conforto para a população vir buscar seus direitos”, disse a desembargadora.

Novas viaturas – Os veículos serão utilizados pelo efetivo do Comando de Policiamento Regional (CPR) XIII, que abrange, além do município de São Félix do Xingu, as cidades de Tucumã, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte, Xinguara, Bannach, Rio Maria e Sapucaia, todas no sul do Pará.

Ao todo, foram entregues 32 novas viaturas do modelo Hilux e três do modelo Duster, em substituição à frota antiga, garantindo mais efetividade às ações de segurança pública na região e melhores condições de trabalho aos policiais militares.

“Essas viaturas novas vão poder dar suporte, fazer o trabalho ostensivo, no campo, dando segurança ao homem do campo, ao produtor rural, que precisa de segurança”, ressaltou o prefeito de São Félix do Xingu, João Cleber. (A Notícia Portal/ Agência Pará)