Foragido por homicídio qualificado é preso pela Polícia Civil em Redenção

A Polícia Civil deu cumprimento na quinta-feira (14), a um mandado de prisão preventiva de um homem foragido desde 2017 pelo crime de homicídio qualificado, na cidade de Redenção, no sul do Pará.

A ação foi realizada no âmbito da operação “Paz”, de abrangência nacional, e contou com a participação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios de Redenção.

No momento da abordagem policial, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi contigo pelos agentes e conduzido para os procedimentos legais cabíveis. Ele foi encaminhado para o presídio municipal de Redenção, onde permanece à disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)