FBI prende casal americano que tentou vender segredos de submarinos nucleares para o Brasil

O engenheiro Jonathan Toebbe e a mulher dele, Diana Toebbe, se declaram culpados no Tribunal da Virgínia Ocidental por acusações de espionagem.

Segundo o jornal “The New York Times”, o casal inicialmente avaliou para que países venderia segredos da tecnologia dos reatores nucleares de submarinos americanos. E chegou à conclusão de que vender para a China e Rússia, dois adversários dos Estados Unidos, ultrapassaria os limites morais.

O Brasil começou a desenvolver o projeto de submarino com propulsão nuclear em 1978. O submarino brasileiro desse tipo só deve ficar pronto em 2029. Apenas seis países têm submarinos movidos a energia nuclear: Reino Unido, Estados Unidos, China, Rússia, Índiae França.

Segundo o “New York Times”, em abril de 2020, Jonathan mandou uma carta com a oferta ao serviço de inteligência do Brasil. O engenheiro teria oferecido milhares de documentos que continham informações ultrassecretas sobre a tecnologia do mais avançado submarino nuclear americano, o da Classe Virgínia.