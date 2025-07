No Pará cassação de vereador escancara escândalo na prefeitura

Em Marapanim, no nordeste paraense, a cassação do vereador Leandro Brasil, do PDT, vem causando grande repercussão e levanta suspeitas de perseguição política por parte da prefeitura. Segundo o parlamentar, sua saída da Câmara foi resultado direto de sua atuação como fiscalizador da gestão do prefeito Anderson Dias, do MDB.

Leandro ficou conhecido por denunciar irregularidades como o abandono de obras públicas, problemas na saúde, falta de merenda escolar e falhas na coleta de lixo. Mas essa postura combativa teria incomodado o governo municipal.

A decisão que cassou seu mandato foi aprovada com apoio da base aliada do prefeito, composta por vereadores com ligações familiares ou políticas com o Executivo. O caso tem sido comparado a um verdadeiro “tribunal de exceção”, com suspeitas sobre a imparcialidade das testemunhas e da comissão responsável pelo julgamento.

O vereador cassado afirma que sua retirada do cargo foi baseada em depoimentos frágeis e contraditórios, muitos deles de pessoas ligadas à própria prefeitura. Ele denuncia ainda que testemunhas mudaram seus relatos depois de receberem cargos públicos.

Com a cassação, quem assumiu o cargo na Câmara foi a suplente Nana Oeiras, atual secretária municipal de Turismo, que integra o grupo político do prefeito. Isso fortaleceu ainda mais a base de Anderson Dias no Legislativo local. A defesa de Leandro Brasil já prepara recursos na Justiça para tentar reverter a decisão, que também já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Pará. Enquanto isso, o clima é de tensão no município. A população cobra transparência e teme que o caso abra caminho para novas perseguições políticas. (A Notícia Portal com informações do Portal Ver – O Peso/ Foto: Ray Nonato O Liberal)