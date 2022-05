FLORESTA DO ARAGUAIA: GOVERNADOR HELDER VISITA MUNICÍPIO NO SEGUNDO DIA DO FESTIVAL DO ABACAXI

A 27° edição do Festival do Abacaxi de Floresta do Araguaia teve início ontem com o show da dupla Renan e Ray. Hoje a expectativa é para a visita do governador Helder Barbalho (MDB) e o show de Luciano Lins.

Esta prevista para às 14h a chegada da comitiva do governador Helder Barbalho a cidade do Abacaxi. Na programação está incluso uma visita ao canteiro de obras da praça do Produtor, investimento que irá trazer um novo aspecto urbanístico para a cidade. A prefeita Majorri e o governador Helder vão inaugurar a pavimentação asfáltica de ruas e em seguida no local do evento será realizada a assinatura de convênios para mais investimentos no município de Floresta do Araguaia.

FESTIVAL

Após dois anos sem o evento, o Festival do Abacaxi vai proporcionar 10 dias com diversas atrações em Floresta do Araguaia (PA). O retorno do Festival acontece após as restrições relacionadas à pandemia do Covid-19.

Com a volta do festival, a organização aumentou ainda mais a festa, anteriormente era de 3 a 4 dias, neste ano serão 10 dias. A programação do Festival do Abacaxi contará com grandes atrações musicais, que se apresentarão ao longo de 10 dias de evento.

Veja abaixo a programação completa do 27º Festival do Abacaxi:

· Sexta-feira 20 de maio: Luciano Lins;

· Quarta-feira 25 de maio: Raia Saia Rodada;

· Quinta-feira 26 de maio: Anderson Freire;

· Sexta-feira 27 de maio: Som de Santidade;

· Sexta-feira 27 de maio: Mariana Fagundes;

· Sábado 28 de maio: Matheus Fernandes;

· Sábado 28 de maio: Biu do Piseiro.

A Equipe da Prefeita Majorri Santiago se esforçou para realizar um evento digno da grandeza e importância do município para a região e sua principal atividade econômica. (Redação – A Notícia Portal)