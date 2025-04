Municípios do sul do Pará ganham força na produção de peixe

Conceição do Araguaia, Xinguara, Tucumã, Ourilândia, Água Azul e São Félix do Xingu se destacam na aquicultura paraense

A produção de peixe cultivado segue em alta no Pará, especialmente nos municípios do sul do estado. Segundo o Boletim da Agropecuária 2024, da Fapespa, cidades como Conceição do Araguaia e Xinguara estão entre os maiores produtores do estado, com 1.000 toneladas e 400 toneladas, respectivamente, em 2023.

Outros municípios da região também vêm se consolidando na atividade:

• São Félix do Xingu – 250 toneladas

• Tucumã – 180 toneladas

• Ourilândia do Norte – 160 toneladas

• Água Azul do Norte – 120 toneladas

O Pará triplicou sua produção aquícola nos últimos dez anos, passando de 5,1 mil toneladas em 2013 para 16,3 mil toneladas em 2023, com taxa de crescimento anual de 15,7%. Isso fez com que a participação do estado na produção nacional dobrasse, de 1,1% para 2,1%.

O tambaqui é a principal espécie cultivada, representando 56,8% da produção estadual, seguido do tambacu e da tilápia.

Com forte vocação para a aquicultura, a região sul do Pará demonstra potencial para se tornar referência nacional na produção sustentável de pescado, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia local. (Roney Braga/ A Notícia Porta/ Fotos: Kélia Santos Fapespa)