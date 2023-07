Homicida foragido há mais de 20 anos do Ceará é preso em São Félix do Xingu

Deuzimar Alves Gonçalves, conhecido como “Careca”, foi preso em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ele é foragido há mais de 20 anos pelo crime de homicídio qualificado, cometido no estado do Ceará. O cumprimento do mandado de prisão foi nesta quinta-feira (20), numa cooperação entre as polícias civis dos dois estados.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Santana do Cariri, no estado do Ceará. Trata-se de uma investigação sobre um homicídio qualificado ocorrido no município, mais especificamente no distrito de Anjinhos. Deuzimar é suspeito de ter matado uma pessoa no Dia dos Pais, em 2002, no interior de uma escola.

Após troca de informações entre as Polícias Civis do Pará e do Ceará, foi possível localizar o foragido na cidade de São Félix do Xingu. Durante a prisão, ainda foi realizado flagrante por porte ilegal de arma de fogo de um homem ligado a Deuzimar.

Os presos foram apresentados à unidade policial para cumprimento dos procedimentos. O autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo foi liberado após pagamento de fiança.

O investigado por homicídio qualificado foi entregue à custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ficando à disposição da justiça. Deuzimar pode ser recambiado em breve ao Ceará. (A Notícia Portal/ Fato Regional)