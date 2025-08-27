Mulher é morta a tiros dentro de bar, polícia investiga crime

Uma mulher de 39 anos foi assassinada a tiros na noite de domingo (24) em um bar na avenida do Ouro, no bairro Ouro Preto, em Tucumã, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Joyce Machado Furtado, morava no mesmo bairro.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h40 após denúncias de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais encontraram Joyce já sem vida, caída no chão.

Testemunhas relataram ter ouvido “vários tiros”, mas não souberam dar detalhes sobre os suspeitos ou a dinâmica do crime.

A perícia inicial encontrou diversas cápsulas de munição calibre ponto 40 perto do corpo da vítima.

A área foi isolada e a Polícia Civil foi chamada para iniciar a investigação. O corpo de Joyce foi removido do local por uma funerária. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucumã. (A Notícia Portal com informações do Dol Carajás/ Foto: Reprodução)