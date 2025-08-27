Tucumã

Mulher é morta a tiros dentro de bar, polícia investiga crime

A vítima, identificada como Joyce Machado Furtado, morava no mesmo bairro. Ainda não se sabe a motivação e nem os autores.

27/08/2025
Testemunhas relataram ter ouvido “vários tiros”, mas não souberam dar detalhes sobre os suspeitos ou a dinâmica do crime.

Uma mulher de 39 anos foi assassinada a tiros na noite de domingo (24) em um bar na avenida do Ouro, no bairro Ouro Preto, em Tucumã, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Joyce Machado Furtado, morava no mesmo bairro.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h40 após denúncias de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais encontraram Joyce já sem vida, caída no chão.

A perícia inicial encontrou diversas cápsulas de munição calibre ponto 40 perto do corpo da vítima.

A área foi isolada e a Polícia Civil foi chamada para iniciar a investigação. O corpo de Joyce foi removido do local por uma funerária. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucumã. (A Notícia Portal com informações do Dol Carajás/ Foto: Reprodução)

