Motocicleta com registro de roubo é recuperada pela Polícia Militar em Ourilândia do Norte

Durante a Operação Saturação, realizada na última quinta-feira (23), policiais militares do 36° BPM recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo/furto no bairro Setor Novo Horizonte.

A guarnição formada pelo 2º Sargento PM Cunha, Soldado PM Pereira e 2º Sargento PM Pinheiro foi acionada pelo NIOP (Núcleo Integrado de Operações) por volta das 12h, após denúncia de que uma motocicleta estaria abandonada em um terreno baldio na rua Acre.

No local, os policiais confirmaram a presença de uma Honda Biz vermelha, placa OTI-8496. Após consulta no sistema PMPA-Mobile, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo/furto.

A moto foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte e entregue ao agente Vasconcelos para os procedimentos cabíveis.

A ação faz parte da intensificação do policiamento ostensivo determinada pelo comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), Coronel PM Formigosa, com apoio do Major PM Júlio, comandante do 36° BPM. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)