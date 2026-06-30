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Morte de criança após acolhimento institucional gera comoção no Maranhão

30/06/2026

A morte de uma criança em Buriticupu, no Maranhão, causou forte comoção e levantou questionamentos sobre o atendimento prestado durante o período em que a vítima esteve em acolhimento institucional.

Segundo denúncias divulgadas nas redes sociais, a criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar e encaminhada para um abrigo. Posteriormente, teria retornado à casa da mãe já sem vida. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a dinâmica do caso nem sobre a causa da morte.

Familiares e moradores cobram uma investigação rigorosa para apurar se houve negligência, falhas ou omissão por parte dos responsáveis.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações babados dos famosos)

30/06/2026

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