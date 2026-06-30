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Novo tremor atinge a Venezuela cinco dias após terremotos que deixaram cerca de 1,5 mil mortos

30/06/2026

 

A Venezuela registrou um novo tremor de terra na manhã desta segunda-feira (29), cinco dias após o duplo terremoto que deixou cerca de 1,5 mil mortos no país.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo teve magnitude 4,6 e epicentro em Caraballeda, no litoral norte, a aproximadamente 30 quilômetros de Caracas.

Apesar do susto, as autoridades informaram que não houve registro imediato de novos danos ou vítimas. Este é mais um tremor da sequência de abalos que atinge a região desde a semana passada.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações g1)

30/06/2026

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