Redenção: Governador Helder entrega títulos definitivos e assina convênio para asfaltar 8km 

Helder Barbalho, governador do Pará, chegou ao aeroporto de Redenção, na manhã desta terça-feira (14). Helder foi recepcionado pelo prefeito Marcelo Borges e demais autoridades. De lá a comitiva se direcionou para a rua João Gomes Durval, no setor Bela Vista. Uma parceria entre prefeitura e estado dará início a pavimentação asfáltica da via. Ao todo serão asfaltados 8km, contemplando vários bairros da cidade.

Em seguida, o governador inaugurou duas pontes de concreto no setor Marechal Rondon. Ao todo 25 pontes vão ser entregues na zona urbana e rural do município. No momento, 9 estão em construção com obras a todo vapor, entre estas, uma é sobre o Rio Arraia na vicinal dos Pebas.

Posteriormente a comitiva seguiu para a escola Ruy Barbosa, no setor Bela Vista, onde o governador fez entrega de 319 títulos de lotes de moradores do bairro Bela Vista. Esse é um projeto que ao seu final entregará 3 mil títulos dos bairros Bela Vista, São José e Serrinha. Na ocasião, Helder assinou a ordem de serviço no valor de aproximadamente R$ 4 mi para atender as vicinais dos Pebas e as glebas 15, 19, 20 e 23 na região da mata geral, para recuperação das estradas vicinais. Foi assinado ainda um convênio no valor de R$ 1 mi, para a pavimentação em bloquete de um trecho da vicinal Pau D’arquinho.

O secretário de obras Wilker Muniz disse que segunda-feira começa a obra dos 8 km de asfalto da rua João Gomes Durval. A obra está orçada em R$ 15 mi.

Prefeitos da região também participaram da solenidade e assinaram convênios para obras e serviços em seus municípios. (A Notícia Portal – Redação)