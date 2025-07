Moradora de São Félix do Xingu destaca importância de novo serviço de transplante de medula no Pará

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, avança na implantação de um serviço próprio de transplante de medula óssea (TMO) e promete beneficiar diretamente pacientes do interior do Pará, como os de São Félix do Xingu.

A unidade foi escolhida para integrar um projeto nacional de qualificação do SUS, que busca reduzir a necessidade de viagens para outros estados. Atualmente, cerca de 20 crianças por ano recebem indicação para o transplante, a maioria precisando ser transferida para hospitais distantes, como os de São Paulo.

É o caso de Ana Júlia Campelo, de 3 anos, moradora de São Félix do Xingu. Ela foi submetida ao transplante em junho, na capital paulista. Para a mãe, Aline Silva, o serviço no Pará faria toda a diferença. “Nem todas as famílias têm como viajar. Um TMO no nosso estado seria uma bênção”, afirmou.

Com mais de 900 pacientes em tratamento, o hospital já conta com UTI pediátrica, equipe especializada e agora fortalece a preparação da estrutura para realizar o procedimento. A expectativa é que, em até dois anos, os transplantes pediátricos possam ser realizados no próprio Pará, com apoio do Ministério da Saúde e da Beneficência Portuguesa. (A Notícia Portal com informações Leila Cruz/ Fotos: Jaíne Oliveira Agência Pará)