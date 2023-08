CUMARU DO NORTE: PF fecha 4 garimpos ilegais e prende 2 pessoas

A Polícia Federal fechou nesta quarta-feira (9) quatro garimpos ilegais e prendeu duas pessoas em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará. A ação, que combate a extração ilegal de recursos minerais, também resgatou oito trabalhadores situação análogas à escravidão.

A operação “São Francisco 2” resultou na apreensão de 5 escavadeiras, 1 veículo, 3 armas, cerca de 150 gramas de ouro e 700 gramas de substância semelhante a mercúrio.

Por meio de análises de imagens de satélite foi identificada uma área de aproximadamente 40 hectares de degradação. Segundo a PF, vários pontos não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração para a lavra garimpeira.

Os oito trabalhadores resgatados foram localizados em barracos de lona sem água tratada e banheiro. Outras irregularidades também foram identificadas pelos agentes.

Os presos foram autuados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal, manter trabalhadores em condição análoga à de escravo, armazenar mercúrio em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e extração de recursos minerais sem autorização. Um deles também foi autuado por posse irregular de ouro.

A investigação surgiu a partir de uma denúncia de atividade garimpeira ilegal na região. Esta é a segunda ação da Polícia Federal em dois meses na região de Cumaru do Norte.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis responsáveis e mais pontos de extração ilegal de ouro. (A Notícia Portal/ G1 Pará).