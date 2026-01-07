Flamengo x Corinthians na Supercopa do Brasil 2026: saiba quando e onde o duelo será disputado

A final da Supercopa do Brasil 2026 está definida. Flamengo e Corinthians vão se enfrentar no duelo entre os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A decisão do primeiro torneio nacional da próxima temporada acontecerá no dia 1º de fevereiro (domingo), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O horário do confronto ainda será confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Contudo, a entidade já anunciou que cada torcida terá direito a 50% dos ingressos.

Campeão do Brasileirão 2025, o Flamengo vai em busca do 4º título. O Rubro-Negro Carioca é o maior campeão do torneio e já esteve em seis finais.

Atual vencedor da Copa do Brasil, o Corinthians, por sua vez, conquistou a edição de 1991, a última antes do hiato de 19 anos. Na ocasião, o Timão bateu a equipe carioca.

