PF faz painel sobre o combate ao crime ambiental como forma de conter as mudanças climáticas na COP30

A Polícia Federal coordenou, nesta quarta-feira (12/11), na COP30, o painel “Plano Amas: Segurança e Soberania e a Experiência do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia e suas Tecnologias no Combate ao Crime Ambiental”. O evento foi realizado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O painel contou com a participação do Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, do Presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, e do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado. O debate foi mediado pela Delegada de Polícia Federal, Virgínia Rodrigues.

Durante sua exposição, Humberto Freire destacou os avanços institucionais e operacionais da PF no fortalecimento da governança ambiental e na proteção dos recursos naturais, destacando que as estratégias hoje utilizadas auxiliam na contenção e reversão das mudanças climáticas.

“Enfrentar os crimes ambientais é uma estratégia eficaz para reduzir o desmatamento e, reduzindo o desmatamento, a gente consegue reverter os câmbios climáticos. Isso é fato”, pontuou.

Entre as iniciativas apresentadas, o diretor mencionou o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas) e o Programa Estratégico de Segurança Pública na Amazônia (PESPAM), que estruturam a atuação integrada das forças de segurança na região.

A cooperação internacional tem sido outro pilar importante nas ações de combate ao crime ambiental. A PF atua em articulação com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para a criação da Comissão Especial de Segurança, e mantém parcerias com a ALIANZA/BID e a RED JAGUAR/EUROPOL, fortalecendo a troca de informações e a coordenação transnacional.

Ainda sobre a cooperação internacional, Freire destacou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). O Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em sua fala, parabenizou a Polícia Federal pela criação da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, o Plano AMAS e outras incitativas, reforçando os avanços já alcançados.

“Parabenizo a Polícia Federal e o Andrei Rodrigues, nosso Diretor-Geral, pela criação da diretoria da Amazônia. É uma inovação que mostra a presença dessa instituição, que é uma das mais prestigiadas do país, que tem entregado muito, tem dado respostas, presente agora na defesa desse patrimônio genético e histórico”, afirmou.

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Fialho Machado, ressaltou o empenho das autoridades e das forças de segurança em atuar de forma integrada para enfrentar o crime organizado. “O crime é organizado e é integrado também. Por isso, é essencial que o Estado atue de forma coordenada”, finalizou.

Programa Ouro Alvo: Mais cedo, durante participação no painel “Fortalecimento da Cooperação Regional contra a Mineração Ilegal de Ouro na Amazônia: a Rastreabilidade como Ferramenta Estratégica”, promovido pelo Instituto Igarapé, Freire destacou o programa Ouro Alvo, que utiliza tecnologias e de cooperação internacional para fortalecer a proteção ambiental.

A ferramenta tem sido essencial para identificar a origem do minério com base em suas marcas isotópicas — características únicas que diferenciam o ouro de cada região. “Temos tecnologia para ler a marca que a natureza cria. Ela é única e nos permite rastrear a origem do ouro”, afirmou. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)