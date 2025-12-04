Sefa apreende peças de maquinário de mineração e motocicletas no Sul do Pará

Fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), sudeste do Estado, apreenderam na terça-feira (02), na rodovia PA-447, km 15, em Conceição do Araguaia, peças de maquinário utilizado na atividade de mineração. O valor da mercadoria é de R$ 893.307,32.

O condutor do caminhão apresentou documento fiscal referente ao conjunto de partes e peças de maquinário utilizado na atividade de mineração, importado da Índia e com destino a empresa mineradora em Tucumã-PA.

“Durante a análise dos documentos fiscais foi verificado que a empresa emissora da nota fiscal estava utilizando indevidamente o mecanismo de ‘drawback’, para evitar recolher o imposto estadual. O drawback é um regime aduaneiro especial para incentivar as exportações, que isenta ou suspende impostos sobre matérias-primas usadas na fabricação de produtos destinados ao exterior”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 237.619,75 referente a imposto e multa. Motocicletas e quadriciclos – Durante fiscalização também realizada no último dia 02, por fiscais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, sudeste do Estado, foram apreendidas 30 motocicletas e dois quadriciclos avaliados em R$ 507.429,12. A apreensão ocorreu no posto fiscal de Carne do Sol, que fica na Rodovia BR-222, no município de Abel Figueiredo.

O caminhão que transportava a mercadoria saiu do município de Cabo de São Agostinho, em Pernambuco, com destino aos municípios de Canaã dos Carajás, Tucumã e Ananindeua, no Pará.

“Após a análise dos documentos fiscais e consultas aos sistemas da Sefa, os servidores constataram que, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ICMS-ST), o remetente deixou de recolher corretamente o imposto devido ao Estado do Pará, resultando em recolhimento a menor”, explicou o coordenador Cicinato de Oliveira. Foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 63.610,38, considerando imposto e multa. (A Notícia Portal com informações de Ana Márcia Pantoja (SEFA)/ Fotos: Divulgação Agência Pará)