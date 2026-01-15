Redenção

Vacina contra a gripe já está disponível nos postos de saúde

Atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, nas unidades de saúde do município

15/01/2026

O prefeito de Redenção, Dr. Rener, confirmou nesta quinta-feira (15) que todos os postos da rede pública municipal de saúde já estão abastecidos com vacinas contra a gripe. A imunização está disponível para a população e faz parte das ações de prevenção adotadas pelo município.

Segundo o Prefeito Dr Renner, houve um aumento expressivo dos casos de gripe em Redenção, o que reforça a importância da vacinação como principal forma de proteção. Dr. Rener destacou que os registros não se tratam apenas de resfriados comuns, mas de casos de gripe viral.

“Nós temos percebido que tem aumentado muito os casos de gripe em Redenção. Não é uma gripezinha comum, um resfriado, é uma gripe viral. Mas nós já temos uma solução. Todos os postos de saúde já têm vacina à disposição da nossa população”, afirmou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para se vacinar, portando documento de identificação e cartão do SUS. O atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A vacina é segura, gratuita e essencial para reduzir complicações, internações e a circulação do vírus no município. ( A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro da Gazeta Carajás/ Foto: Ilustrativa) 

