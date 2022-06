Pará: Falece em Marabá Renato Milhomem, Presidente do Crea

Renato Milhomem, presidente do Crea Pará, faleceu ontem por volta das 11h55min em Marabá. Renato fazia tratamento de câncer, diante das complicações ele veio a óbito. Ele estava acamado em sua residência.

Renato Milhomem, nascido em Marabá, foi o primeiro presidente do Crea Pará, vindo do interior, ele estava no segundo mandato como presidente do Conselho.

A sua morte causou muita comoção no meio empresarial. Segundo nota oficial emitida pelo Crea Pará nem mesmo as dificuldades causadas pela doença lhe afastaram da função que tanto se dedicava, até os últimos dias de vida.

Renato, o Presidente da inovação tecnológica descansa, mas seu trabalho perante os profissionais e a sociedade segue vivo, reconhecido por todos os Servidores e Conselheiros. Seu legado jamais será esquecido.

Local do velório:

Igreja Assembléia de Deus – Templo Maravilha de Deus (Folha 27, quadra 14, lote 24, Nova Marabá, Marabá/PA, CEP: 68.509-230).

Sepultamento:

04 de junho, às 16h, no Cemitério Parque das Flores (Rodovia Transamazônica, Km 06, sentido Itupiranga, Marabá/PA).

Com informações: Crea Pará