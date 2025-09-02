Atletas redencenses estão treinando para participar dos Jogos Abertos do Pará

Xinguara será palco da fase regional dos Jogos Abertos do Pará, reunindo atletas de oito municípios da região sul do estado: Marabá, Parauapebas, Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Redenção e Pau D’Arco.

O evento acontece entre os dias 18 e 21 de setembro e vai movimentar o esporte local com disputas em quatro modalidades: futsal, handebol, vôlei e basquete, nas categorias masculino e feminino adulto.

Redenção terá uma das maiores delegações, com cerca de 100 atletas confirmados para a competição. A expectativa é de que os jogos promovam integração entre os municípios e revelem novos talentos do esporte regional. (A Notícia Portal com informações de Otávio Araújo e Roney Braga)/ Foto: Divulgação)