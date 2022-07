Ourilândia do Norte: Fazendeiro oferece R$ 50 mil de recompensa para quem encontrar gado roubado

O proprietário da Fazenda Rodeio, Vilmar Chaveiro, localizada na vicinal Abelha em Ourilândia do Norte, sul do Pará, informou um novo roubo de gado em sua propriedade. De acordo com ele, desta vez foram roubados 60 cabeças de gado. Ainda segundo ele, são os mesmos criminosos que roubaram a propriedade em setembro do ano passado.

“Os animais são mansos e estavam dormindo quando o crime aconteceu. Se alguém souber me avise que tem recompensa”, afirma o proprietário.

Quem tiver alguma informação sobre os animais entrar em contato com os telefones (94) 99192-7050 e (94) 99109-8788.

Fonte: Fato Regional

#recompensa #roubo #gado