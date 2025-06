Durante operação, Polícia Militar prende foragido da Justiça por roubo qualificado em São Félix do Xingu

Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto por roubo qualificado foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (10), durante a Operação Saturação, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

A prisão ocorreu por volta das 13h30 na avenida Rio Xingu, quando uma guarnição do 36º Batalhão realizava patrulhamento ostensivo e abordou um motociclista em atitude suspeita. O veículo, uma motocicleta Honda de cor verde, estava sem placa de identificação e com o chassi 9C2JC30103R107147.

Após consulta ao sistema integrado de segurança, os policiais identificaram que o condutor, João Batista Pascoal da Costa Neto, conhecido como “Netinho”, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de São Félix do Xingu.

De acordo com o processo de nº 0800729-90.2025.8.14.0053, o investigado responde por roubo qualificado (artigo 157, §2º do Código Penal Brasileiro). Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, onde permanece à disposição da Justiça. A ação foi coordenada pelo 36º BPM, sob comando do major Júlio, e integra o esforço das forças de segurança em intensificar o combate à criminalidade na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)