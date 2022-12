Messi bate novo recorde e agora tem foto mais curtida de rede social

Com inúmeros recordes na carreira, Lionel Messi atingiu mais um: agora ele é o dono da foto mais curtida da história do Instagram. A imagem do camisa 10 da Argentina com a taça da Copa do Mundo após a conquista no Catar já acumula mais de 57 milhões de curtidas na rede social.

Com a postagem, Messi ultrapassou a foto de um ovo. Postada em 2019, a publicação tinha mais de 56 milhões de curtidas e foi feita justamente com o objetivo de atingir esse recorde.

Messi publicou a postagem horas depois de a Argentina bater a França, nos pênaltis, na final da Copa do Mundo, no Lusail. O argentino escreveu que “a ficha ainda não caiu” e comemorou demais a conquista do troféu que faltava na prateleira:

“Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu (a ficha), não consigo acreditar”

— Messi, após ser campeão da Copa do Mundo com a Argentina

No carrossel de imagens postadas por Lionel Messi, é possível ver o camisa 10 da Argentina comemorando com a taça nos braços, além de beijar o tão desejado troféu e celebrar os gols argentinos com os companheiros de equipe.

Na noite de domingo, os jogadores festejaram em um trio-elétrico em Doha. A Argentina chegou a Buenos Aires por volta das 2h20 da manhã e foi recebida por multidão no aeroporto com muita celebração. A Associação de Futebol Argentino (AFA) marcou a festa oficial ao meio-dia (horários de Brasília), no entorno do Obelisco, famoso monumento da capital argentina e ponto de encontro dos torcedores em comemorações de título.

Fonte: Globo Esporte