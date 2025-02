BANNACH: Ex-gestora deixa mais de R$2.9 milhões de dívidas no INSS. Recolhia e não repassava à previdência

Durante o processo de transição, encerrado em 31 de janeiro, a nova gestão identificou um débito de R$ 2.9 milhões referente ao não recolhimento do INSS. Segundo o prefeito Valber Milhomem (UB), a irregularidade prejudica tanto os servidores, que tiveram o valor descontado dos salários sem o devido repasse, quanto a administração municipal, que enfrenta dificuldades para obter certidões necessárias à formalização de convênios com órgãos estaduais e federais.

De acordo com o atual secretário de Administração, Francisco Aquino, essa dívida não está parcelada porque, no final do ano passado, a antiga gestão negociou um parcelamento em 60 vezes. No entanto, a ex-prefeita não concluiu o processo, pois a guia de entrada no valor de quase R$ 49 mil não foi paga, resultando no cancelamento do parcelamento. Essa situação demonstra, segundo a atual administração, descaso com a população de Bannach.

Ainda segundo Aquino, essa dívida começou a ser gerada em agosto de 2023, durando assim um ano. A gestão atual buscará meios judiciais para responsabilizar a administração anterior pelo não recolhimento dos valores devidos. A prefeitura segue trabalhando para encontrar uma solução e garantiu que manterá a população informada sobre os desdobramentos desse caso.(Emily Dulcio – Portal A Notícia)