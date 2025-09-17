Ministro Celso Sabino destina recursos para asfaltamento de mais de 20 ruas e micro-ônibus para pacientes em TFD de Xinguara

A cidade vive um marco histórico na gestão do prefeito Osvaldinho Assunção (MDB), com apoio do ministro Celso Sabino, recebendo investimentos em infraestrutura e transporte de pacientes em TFD. O município de Xinguara, sul do Pará, recebeu, importantes investimentos que somam R$ 10.175.191,00 milhões.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, assinou a ordem de serviço para o asfaltamento de mais de 20 ruas da cidade, com recursos de R$ 9.575.191,00 milhões oriundos de emenda parlamentar destinada ainda durante seu mandato como deputado federal.

Além disso, foram assegurados R$ 600,00 mil para a compra de um micro-ônibus voltado ao transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Segundo o prefeito Osvaldinho Assunção (MDB), a obra representa um marco para a infraestrutura urbana do município.

“São mais de 20 ruas que receberão asfalto de primeira qualidade, com drenagem e calçadas. Uma obra fundamental que vai transformar a vida da nossa população, tirando as famílias da poeira e garantindo mais mobilidade e desenvolvimento”, afirmou o gestor.

O prefeito destacou ainda que Xinguara já executou, somente neste ano, mais de 7 quilômetros de asfalto e bloquete. Com os novos recursos, a cidade ganhará outros 6 a 7 quilômetros de vias pavimentadas. Segundo ele, a presença do ministro demonstra compromisso e atenção com o município. “O ministro Celso Sabino já destinou recursos importantes para Xinguara e, agora, retorna para autorizar uma obra grandiosa. É um gesto de carinho e parceria que traz resultados concretos para a nossa cidade”, completou Osvaldinho.

Além da assinatura da ordem de serviço, o prefeito adiantou que o ministro estará novamente em Xinguara, no dia 12 de dezembro deste ano, para a inauguração do Jardim do Lago, obra aguardada há anos pela população.

Em seu discurso, o ministro Celso Sabino ressaltou que os investimentos reforçam um trabalho conjunto entre Governo Federal, Prefeitura e Estado. “Estamos aqui para garantir R$ 9.575.191,00 milhões em obras de asfaltamento que vão beneficiar mais de 20 ruas. É parte de um grande projeto de melhoria da qualidade de ida em Xinguara”, declarou. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/Fotos: Reprodução)