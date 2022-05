O motorista de um Caminhão Caçamba, Welk Lopes da Silva, de 29 anos, morreu eletrocutado na última sexta-feira 6 de maio, na cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

A vítima conduzia o veículo que ao encostar na rede elétrica recebeu uma forte descarga, morrendo no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para investigação, afim de chegar ao responsável pela tragédia.

