Ministério da Justiça lança site de foragidos. Veja os procurados do Pará!

Lista reúne 216 nomes de criminosos de alta periculosidade, incluindo oito do Pará. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

09/12/2025

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) o site gov.br/captura, que disponibiliza a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. Cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco, que avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

m meio ao esforço nacional para reforçar a segurança pública e ampliar a cooperação entre forças policiais, o governo federal deu um novo passo na estratégia de localizar criminosos que seguem em fuga. A iniciativa busca facilitar o acesso da população às informações e apoiar investigações em andamento.

“A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil”, diz o ministério, em nota.

A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a colaboração direta da população.

O site faz parte do Programa Captura, uma ação de articulação nacional voltada à identificação, à localização e à prisão de criminosos considerados de alta periculosidade. O ministério informou que irá instalar uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro.

“A medida responde à constatação de que criminosos de diferentes regiões do Brasil frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e maior agilidade na troca de informações para a localização de foragidos”, explica a pasta. ( A Notícia Portal com informações Mayra Monteiro– Fonte: Agência Brasil/ Foto: Reprodução)

09/12/2025

