Michel Pereira volta ao octógono em duelo no UFC

O lutador paraense Michel Pereira, conhecido mundialmente como “Paraense Voador”, está de volta ao octógono. No próximo dia 23 de agosto, ele enfrenta o norte-americano Kyle Daukaus em mais uma edição do UFC China, em uma luta que promete fortes emoções.

Mesmo vindo de duas derrotas consecutivas, Michel carrega a marca de um atleta que nunca deve ser subestimado. Sua trajetória no MMA é marcada por apresentações cheias de ousadia, coragem e momentos de pura magia, que conquistaram fãs no Brasil e ao redor do mundo.

O combate contra Daukaus será mais do que uma disputa dentro do cage: será um teste de resiliência e uma oportunidade para o “Paraense Voador” mostrar, mais uma vez, seu talento e a conexão especial que tem com o público.

Aos 31 anos, natural de Marabá e criado em Tucumã, no sul do Pará, Michel atravessa um momento delicado na carreira. Ele vem de duas derrotas consecutivas, igualando sua pior sequência dentro do Ultimate. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de JPFC2000/ Fotos: Divulgação)