XINGUARA: Distrito São José do Araguaia receberá o Torneio de Pesca “Torpexin” em junho

O Distrito de São José do Araguaia, localizado a cerca de 115 km da cidade de Xinguara, será o palco de um dos maiores eventos de pesca esportiva da região, o “Torpexin”. O torneio acontecerá no mês de junho e promete atrair pescadores e turistas de todo o estado do Pará.

O evento se encontra com inscrições aberta e ótima premiação é organizado pelo Dr. Maikon Lima e Hiago Bomtempo, grandes entusiastas da pesca, com o objetivo de promover a preservação do Rio Araguaia, valorizar a pesca esportiva e fomentar o turismo na região. A expectativa é que o “Torpexin” não apenas celebre o esporte, mas também ajude a movimentar a economia local e fortalecer a cultura do Distrito São José do Araguaia.

Infraestrutura local: O distrito oferece uma boa infraestrutura para receber os participantes do evento e os turistas. Contando com opções de hospedagem, restaurantes, posto de combustível, unidade de saúde, segurança com a Polícia Militar e cobertura de telefonia celular, São José do Araguaia está preparado para proporcionar conforto e segurança para todos os visitantes.

Turismo e belezas naturais de Xinguara: Xinguara, especialmente o Distrito de São José do Araguaia, é um destino bastante procurado durante as férias. Reconhecida por suas belas praias, a Praia do Pontão, banhada pelo imponente Rio Araguaia, é um dos maiores atrativos. Suas águas calmas, areia limpa e vegetação exuberante encantam os veranistas que aproveitam o calor amazônico para acampar e curtir o período de férias.

O “Torpexin” promete agregar ainda mais ao potencial turístico do distrito, atraindo não só amantes da pesca, mas também todos aqueles que buscam momentos de lazer e conexão com a natureza. (Roney Braga A Notícia Portal)