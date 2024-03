Michel Pereira vence em 61 segundos, ganha bônus de performance e manda recado ao Sul do Pará: “Amo Vocês”

Na segunda luta para a nova categoria, o Peso Médio, Michel Pereira mais uma vez se demonstrou à vontade com a nova alimentação e rotina de treinos que o deixaram focado para uma vitória relâmpago contra o polonês Michal Oleksiejczuk, por finalização, após uma sequência de golpes que quebraram a defesa do adversário rapidamente

Michel Pereira, o “Paraense Voador” e “Demolidor” de Tucumã, engatou a sétima vitória seguida e numa finalização relâmpago: deu um mata-leão no polonês Michal Oleksiejczuk em apenas 61 segundos na luta deste final de semana, pelo UFC 299, em Miami, nos Estados Unidos. Foi a segunda luta dele na categoria Peso Médio (84,3 kg). Além de receber mais um bônus de performance da noite, ele deu um recado especial à região sul do Pará no discurso da vitória.

“Tucumã, Redenção, Xinguara, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, eu amo vocês sul do Pará, Brasil!”, exclamou após mais uma vitória e que o garantiu o terceiro bônus seguido de performance da noite, uma premiação extra em dinheiro para os lutadores que garantem as lutas no maior campeonato de MMA do mundo. Após estudar o adversário, conectou um soco, um chute e uma joelhada que já deixaram o polonês indefeso. A finalização por estrangulamento veio logo em seguida.

Michel Pereira foi elogiado pela força e técnica que demonstrou contra Michal Oleksiejczuk, considerado uma pedreira da categoria dos pesos médios. O paraense reiterou que o oponente realmente era dureza, mas não foi páreo para o bem-estar na divisão correta. “Treino todos os dias e estou treinando melhor. Esta divisão é melhor para mim e minha vida está melhor. Estou comando mais, me sentindo mais forte. Meu adversário é um grande lutador, muito perigoso, mas eu estava muito focado”, disse.

Ao final do discurso, no qual disse que adora passar férias em Miami porque o lembra do Brasil, Michel Pereira deu um recado para Dana White, presidente do UFC, de que quer disputar no UFC Brasil. Resta saber o que a corporação de MMA reserva para as próximas lutas do “Paraense Voador”.

(Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)