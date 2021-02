O IBGE está ofertando mais de 6.700 vagas para o Censo 2021 no Pará

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está ofertando para o estado do Pará mais de 6700 vagas para a realização do Censo Demográfico de 2021. As vagas que compreendem os cargos para nível médio são de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, e para cargos de nível fundamental as de recenseador.

O salário para a função de agente censitário supervisor é de R$ 1.700, para a função de Agente Censitário Municipal, o salário é de R$ 2.100, já para função de recenseador a remuneração é por produção, ou seja, caria de acordo com o número de domicílios visitados e a quantidade de questionários respondidos.

Para o Brasil inteiro são ofertadas mais de 204 mil vagas, sendo 181.898 vagas para recenseador, e 22.409 para agente censitário.

Os editais foram postados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. Para ter acesso ao edital oficial, basta clicar no link a seguir: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1/2021processo-seletivo-simplificado-para-a-contratacao-temporaria-de-pessoal-na-funcao-de-agente-censitario-municipal-acm-e-na-funcao-de-agente-censitario-supervisor-acs-303979136.

Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, com taxa de inscrição de R$ 25,77, feita através do site https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_%20recenseador.