MARABÁ: Estudante é atropelada por motociclista

MARABÁ-PA: Nesta terça-feira (20), por volta de 11h50min, foi registrado um acidente na Rodovia Transamazônica (BR-230), no semáforo da Folha 33, Núcleo Nova Marabá.

De acordo com informações, uma estudante, ainda não identificada, foi atropelada por um motociclista ao atravessar a rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu no local para prestar os primeiros socorros.

Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local do acidente e passou a controlar o trânsito. O estado de saúde da estudante e do motociclista não foi divulgado. (A Notícia Portal / com informações de Portal Debate).