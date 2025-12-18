LUTO: Morre Damião Rodrigues Oliveira, secretário de Obras de Cumaru do Norte

Faleceu na manhã desta quinta-feira (18) o secretário de Obras do município de Cumaru do Norte, Damião Rodrigues Oliveira, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele passou mal em sua residência, onde estava com a família no momento do ocorrido.

Damião Rodrigues era uma pessoa bastante conhecida e querida no município, reconhecido pelos relevantes serviços prestados ao longo de sua trajetória pública. Ao longo da carreira, exerceu o cargo por mais de dez anos de secretário municipal de Obras por cinco mandatos, além de ter sido vereador por dois mandatos em Cumaru do Norte. Durante sua atuação no Legislativo, presidiu a Câmara Municipal por dois anos. Ele também atuava há 34 anos como presidente do MDB no município, sendo uma das principais lideranças políticas locais.

O prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos, o Nego (MDB), decretou luto oficial de dois dias no município e lamentou profundamente a perda. Em nota, o gestor destacou que Damião Rodrigues era um amigo e companheiro de longas datas, ressaltando sua dedicação ao município. O prefeito também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

O corpo será velado a partir das 18 horas ainda nesta quinta-feira, na Praça Municipal do município. Já na manhã desta sexta-feira (19), o corpo será trasladado para o estado do Piauí, sua terra natal, onde ocorrerá o sepultamento. Damião Rodrigues era casado, pai de família, e vivia com a esposa e os filhos em Cumaru do Norte. Sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos, servidores públicos e a população do município. ( Roney Braga A Noticia Portal/ Foto: Arquivo família)