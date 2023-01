Polícia salva adolescente de execução por traficantes no Pará

Polícia Militar conseguiu evitar a execução de uma adolescente de 14 anos de idade por um grupo envolvido ao tráfico de drogas em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (25). Entre os suspeitos que iriam cometer o crime estão adolescentes.

A informação da emboscada que iria resultar no assassinato da jovem foi obtida através do serviço de Inteligência da PM. A averiguação e apuração do fato foi realizada pela guarnição do 23º Batalhão de Policiamento Militar, na qual estavam os soldados Sousa Cabral e Almeida. O Tenente Coronel Aquino, comandante do 23º BPM, também atuou no caso.

Os militares tomaram conhecimento de que a execução iria envolver suspeitos de integrar a facção do Primeiro Comando da Capital. A vítima e os suspeitos foram localizados no bairro do Parque das Nações. A adolescente ameaçada estava sendo levada para a beira de um rio, onde iria ser julgada pelo “tribunal do crime”.

Ela contou aos policiais que o assassinato se daria porque ela estava sendo acusada pela facção de ter roubado joias de uma mulher e a sentença seria a execução dela.

Com os suspeitos que iriam matar a garota, os policiais encontraram drogas (maconha e cocaína), um colar de ouro, duas pulseiras de prata, cartão de crédito e um aparelho de celular.

Todos os envolvidos foram apresentados na delegacia da cidade.

Fonte: DOL