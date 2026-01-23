Lula e Xi Jinping conversam por telefone sobre cooperação entre o Brasil e a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone na noite desta quinta-feira (22), informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Ainda segundo a agência, durante a ligação, Xi afirmou que ambos os países devem assegurar os interesses comuns do Sul Global e manter conjuntamente o papel central da ONU (Organização das Nações Unidas).

O presidente chinês também pediu que ambos os países sejam forças construtivas para salvaguardar a paz mundial e impulsionar a governança global, acrescentou a Xinhua.

“A China está disposta a continuar sendo uma boa amiga e parceira dos países da América Latina e do Caribe”, disse Xi, reiterando uma posição de longa data sobre os laços regionais.

Ele acrescentou que o objetivo é promover a construção de uma comunidade China-América Latina com um futuro compartilhado.

Uma parceria estratégica para 2024, que visa alinhar a Iniciativa BRI (Belt and Road, na sigla em inglês ou Cinturão e Rota) da China aos planos do Brasil para impulsionar a agricultura, a infraestrutura e a transição energética, exemplifica a solidariedade e a cooperação entre os países do Sul Global, disse Xi.

Na reunião do G20 daquele ano, Xi apresentou medidas relacionadas à BRI, bem como à ciência e tecnologia, com o objetivo de apoiar o Sul Global. ( A Notícia Portal com informações de de Liz Lee, da Reuters/ Foto: Ricardo Stuckert)