Lula deve se encontrar com Celso Sabino no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá se reunir pessoalmente com o deputado federal Celso Sabino (União Brasil/PA), no próximo sábado (17), durante agenda no Pará. O paraense está cotado para assumir o Ministério do Turismo substituindo a atual titular, Daniela Carneiro, que está mudando de partido.

A Folha de São Paulo, citando fontes do Palácio do Planalto, informa que o presidente terá uma conversa mais reservada com Sabino nessa ocasião. O titular do Executivo federal estará acompanhado do ministro de relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem Sabino já conversou em separado.

Pela manhã, Lula vai entregar imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Abaetetuba e, em seguida, virá a Belém acompanhar a assinatura das obras do Porto Futuro 2. A agenda do presidente será acompanhada pelo governador Helder Barbalho e pelo ministro das Cidades, Jader Filho,que apoiam a indicação.

Celso Sabino foi indicado ao MTur pela direção do União Brasil, que comanda a pasta. A atual titular da pasta está migrando para o Republicanos, como fez o marido, o prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Waguinho Carneiro.

Daniela também é deputada federal, eleita pelo União Brasil do Rio de Janeiro, mas está licenciada do cargo para atuar no primeiro escalão do governo Lula. Atualmente, ela e outros deputados federais do União Brasil estão com processo na justiça eleitoral para mudar de partido sem perder o mandato.

Apesar de ter liderado a bancada da maioria no Congresso Nacional, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, até 2022, Celso Sabino tem o apoio do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. (A Notícia Portal/ O Liberal)