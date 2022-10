O Asfalto já foi concluído no Bairro Planalto e já se iniciaram as obras no Bairro Bela Vista.

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Água Azul do Norte está levando qualidade de vida para a comunidade.

Moradores que antes sofriam com muita poeira, e em época de chuva tinham muitos transtornos referentes a lama, agora contemplam suas ruas asfaltadas. A implantação está sendo realizada pela CBUQ, a previsão de término desta obra será em média no final da próxima semana, (14).