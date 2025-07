Lua cheia do veado’ aparece no céu nesta quinta-feira; onde observar

Nesta quinta-feira (10), os brasileiros terão a chance de contemplar a chamada “Lua cheia do veado”, desde que o clima colabore.

O nome curioso vem das tradições indígenas norte-americanas, já que nesta época os veados machos conhecidos como bucks começam a desenvolver novos chifres.

O ápice do fenômeno ocorre por volta das 17h30 (horário de Brasília), mas o melhor momento para observação será logo após o pôr do sol, quando a Lua desponta no horizonte com sua tonalidade alaranjada marcante.

Para observar, basta encontrar um local com boa visibilidade do céu e pouca poluição luminosa. Não é necessário telescópio, mas binóculos simples podem ajudar a identificar detalhes como manchas escuras na superfície lunar.

Além de “Lua cheia do veado”, este evento também é chamado de “Lua do trovão”, devido às tempestades típicas de julho no Hemisfério Norte. Povos celtas e antigos europeus também a nomeavam como “Lua das ervas”, aproveitando o período para colher plantas medicinais, enquanto os anglo-saxões a chamavam de “Lua do feno”, por coincidir com a colheita do pasto.

Um detalhe astronômico interessante: esta será a Lua cheia mais distante do Sol em 2025, brilhando poucos dias após o afélio o ponto mais afastado da Terra em relação à nossa estrela. (A Notícia Portal com informações do TNH1 Agência/ Foto: Ilustração criada por Inteligência Artificial)