Carreta carregada de tomate despenca de ponte em Capanema

Capanema/PA – Uma carreta carregada com tomates despencou da ponte sobre o Rio Cateté, no município de Capanema, no nordeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (28/9) no Km 164 da BR -316. No veículo seguiam o motorista, a esposa e os dois filhos dele. Eles foram socorridos por moradores da localidade e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema. Todos tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações, o condutor, que não teve o nome informado, teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de buracos existentes no trecho. Os buracos teriam se formado pouco depois dos reparos feitos na rodovia pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). (A Notícia Portal / com informações de Native News Carajás).