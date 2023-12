EDITAL DE LICENÇA AGROPECUÁRIA VALE DO PARAISO LTDA

AGROPECUÁRIA VALE DO PARAISO LTDA

CNPJ N° 03.518.520/0001-89

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS/PA a LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL – LAR N° 14407/2023 válida até 29 de novembro de 2028 para a atividade de cultura do ciclo curto e bovinocultura na Fazenda Vale do Paraíso, a qual está localizada no município de Bannach – PA, na Coordenada Geográfica: Lat: 07°41’35,64″ S, Long: 50°39’09,4″ O.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMAS/PA.