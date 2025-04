Juscelino Filho deixa ministério e reassume mandato na Câmara; suplente perde vaga

O ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), pediu demissão nesta terça-feira (8) após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, com base em relatório da Polícia Federal.

Com o retorno à Câmara, o suplente Ivan Junior deixa o cargo após dois meses de mandato. Advogado e ex-estivador, Ivan havia assumido a vaga após o então suplente Dr. Benjamin se tornar prefeito de Açailândia (MA). Esta foi a estreia de Ivan na política, após obter 6.647 votos nas eleições de 2022.

Durante sua breve passagem pelo Legislativo, Ivan protocolou três projetos de lei — incluindo propostas sobre jornada de trabalho, meia-entrada e aumento de penas para crimes sexuais contra menores.

A saída de Juscelino do ministério abre disputa dentro do União Brasil pela indicação de um novo nome. O mais cotado é o líder da bancada na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA). (A Notícia Portal/ com informações do O Liberal/ Foto: Wilton Junior estadão)