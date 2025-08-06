NoticiasPará

Julho termina com mortes nas estradas e afogamentos no Araguaia Paraense

Imprudência e más condições das estradas causam mortes no sul do Pará

06/08/2025
Praias do Araguaia teve registros de afogamentos no encerramento de julho

O mês de julho, período de férias escolares e verão amazônico na região Araguaia Paraense vai terminando com mortes nas rodovias que dão acesso às praias e afogamentos no rio Araguaia.

As estradas em péssimas condições de trafegabilidade que dão acessos às cidades, como por exemplo, buracos, falta de acostamentos e sinalização, têm contribuídos para os inúmeros acidentes, aliado à imprudências de alguns motoristas.

Também foram registrados afogamentos com vítimas fatais no rio Araguaia, em Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras.

A última vítima fatal ocorreu na praia do Piu, em Santa Maria das Barreiras, quando um adolescente veio a óbito por afogamento, cujo corpo foi localizado na manhã de terça-feira (29), ele teria se afogado na sexta-feira (25).

Redenção e Ourilândia do Norte lamentam a morte de três pessoas em um acidente ocorrido na PA 287 entre Redenção e Conceição do Araguaia, Um casal tradicional de Redenção morreu, e uma mulher de Ourilândia do Norte. (A Notícia Portal com informações do Portal VoceNews Fotos: divulgação)

06/08/2025

Notícias relacionadas

LUTADOR MICHEL PEREIRA (PARAENSE VOADOR TERÁ RECEPÇÃO CALOROSA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NESTA SEXTA-FEIRA (27)

27/10/2023

TSE aprova norma para garantir transporte público no segundo turno

26/10/2022

Operação federal impõe prejuízo de R$ 79 milhões ao garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

19/06/2025

Pará eleva em 47% índice de qualificação da leitura na rede pública

15/04/2024
Botão Voltar ao topo