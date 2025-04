Bannach faz história com as primeiras cirurgias realizadas no município

Após a inauguração do centro cirúrgico do Hospital Municipal de Bannach, nesta terça-feira (08), a gestão do prefeito Valber Milhomem (União) deu mais um passo na humanização da saúde pública, em um momento histórico para a população do município.

Em 32 anos de emancipação, é a primeira vez que cirurgias são realizadas dentro da cidade, sem a necessidade de os pacientes se deslocarem para outros municípios.

Elza Rodrigues dos Santos foi submetida a uma histerectomia, procedimento de remoção do útero. Já Valdecir Santana de Oliveira passou por uma colecistectomia, cirurgia para retirada da vesícula biliar. O paciente Dieimisson da Silva Santos realizou uma vasectomia.

Na próxima terça-feira, dia 15, a equipe médica do Hospital Municipal José Vieira dos Santos comandada pelo cirurgião Dr. Thalles, estará avaliando os próximos casos. A meta é realizar os primeiros partos cesarianos da história do município de Bannach.

(Roney Braga / A Notícia Portal).