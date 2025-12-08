Fé, música e emoção: Wellen Carvalho & Banda será a atração gospel do Natal de Amor em Tucumã

A cidade de Tucumã se prepara para viver uma das noites mais especiais do ano. No dia 21 de dezembro, a partir das 20h, a cantora Wellen Carvalho & Banda será a grande atração gospel do Natal de Amor, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Tucumã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O apoio do prefeito Dr. Celso Lopes Cardoso ( União Brasil) e do vice-prefeito Raphael da Saúde ( PP), o município investiu em uma estrutura especial para receber o público na Praça Ronan Magalhães.

Atração da terra promete noite de fé e adoração: Nascida e criada em Tucumã, Wellen Carvalho tem conquistado destaque no cenário gospel nacional, conhecida por mensagens de fé e esperança que emocionam públicos de várias regiões. Para ela, retornar à cidade natal com um evento dessa dimensão é motivo de profunda gratidão.

“Este show é para Cristo. Quero ver famílias sendo restauradas, vidas sendo alcançadas e o nome do Senhor Jesus sendo exaltado. Estamos preparando tudo com amor, excelência e muita oração. Eu creio que será uma noite de milagres”, afirmou a cantora.

Wellen reforça ainda a expectativa espiritual para a data. “Eu creio que esta será uma noite de grandes milagres! Jesus vai tocar corações, restaurar vidas e nos surpreender com Sua glória. Tucumã vai viver a dupla honra”, destacou.

Apoio das igrejas e da juventude cristã: O evento conta com o apoio e a bênção do Pastor Presidente Lucimar Pereira Rodrigues, líder da Assembleia de Deus Nação Madureira, além da presença da juventude JUADET, que participará com seus líderes em momentos de louvor e adoração. A cantora também recebe suporte espiritual do seu pastor congregacional, Pr. Francisco Serra, e da missionária Rosa Serra, que acompanham seu ministério.

Show especial preparado para o público: A apresentação contará com banda ao vivo, repertório diversificado e músicas selecionadas especialmente para o Natal de Amor. A produção promete momentos de emoção, surpresas e uma atmosfera de fé voltada a renovar a esperança das famílias tucumaenses.

A expectativa é que a noite reúna grande público, incluindo comunidades religiosas e admiradores da artista, consolidando o evento como um dos maiores do calendário natalino do município. (Reportagem: Roney Braga – A Notícia Portal / Foto Arquivo: Ray Alves)