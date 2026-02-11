Jovem é detido com celular furtado ao se apresentar ao Exército em Marabá

Um jovem de 19 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, em Marabá, na manhã desta quarta-feira (11), após ser flagrado com um aparelho celular furtado nas dependências do 1º Grupo de Artilharia de Campanha (1º GAC), do Exército Brasileiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava no local para realizar sua inscrição e regularização junto ao serviço militar obrigatório quando aconteceu a abordagem. O caso foi tipificado pela polícia como receptação culposa.

Uma equipe de Polícia Militar (PM) foi chamada ao 1º GAC para realizar um procedimento de rotina em que o objetivo era verificar a existência de registros policiais anteriores ou possível envolvimento dos alistados com organizações criminosas.

Durante a operação, os militares também realizaram a conferência dos aparelhos celulares dos presentes. Um aplicativo institucional foi usado e, com ele, os agentes de segurança identificaram que o celular do jovem possuía registro de furto ou roubo. A conferência técnica confirmou os dados do aparelho, incluindo os números de IMEI, MEID, ICCID e o registro do chip virtual (eSIM).

Ao ser questionado sobre a procedência do telefone, o suspeito afirmou que o teria adquirido de um amigo e alegou que não sabia mais informações sobre a origem do objeto. Ele não apresentou nenhuma documentação fiscal que comprovasse a compra legal do aparelho.

Diante da confirmação técnica do registro de furto e da ausência de nota fiscal, os policiais encaminharam o suspeito à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal Com informações de Luciana Araújo e da Polícia Militar/ Foto: Foto: Arquivo/Correio de Carajás)